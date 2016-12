Formula 1-Pirelli: accordo sulle gomme in dirittura d'arrivo

15:21 - Manca giusto gli ultimi dettagli, ma Pirelli fornirà gli pneumatici alla Formula 1 anche per i prossimi anni. Ad annunciarlo è stato il presidente Marco Tronchetti Provera: "Siamo vicini a chiudere un accordo per tre anni. Non c'è alcuna pressione, ma una collaborazione con la Federazione perché gli pneumatici vengano usati secondo le nostre istruzioni". Un altro punto importante: "Test su vetture 2013 e anche durante l'anno".