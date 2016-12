Formula 1, paura per Rosberg: esplode gomma a 320 km/h 

18:18 - Non comincia nel migliore dei modi la stagione di Formula 1 per Nico Rosberg: il pilota della Mercedes, infatti, è stato tradito da una gomma nel corso dei test organizzati in Bahrein proprio dalla Pirelli. A causa dell'esplosione di uno pneumatico, la sua vettura è andata in testacoda a 320km/h, in pieno rettilineo. Rosberg ha ironizzato su Twitter per l'accaduto: "Ho bisogno di qualche foglio di carta igienica...". Poi il post è stato rimosso.

Rosberg, infatti, aveva allegato un'immagine che mostrava un gabinetto da corsa con tanto di sedile anatomico Recaro. "Mi sono appena girato in piena velocità a 320 km/h a causa dell'esplosione di una gomma senza alcun preavviso" aveva scritto il pilota, prima di cancellare il tweet che probabilmente a qualcuno non è piaciuto. La Pirelli, però, sembra non aver superato a pieni voti il primo test stagionale, organizzato appositamente dalla casa milanese, in collaborazione con quattro scuderie, per sperimentare le nuove coperture.

PIRELLI PRECISA: ERA GOMMA PROTOTIPO

Dopo l'incidente di Rosberg, la Pirelli ha voluto fare alcune precisazioni: "I test pneumatici in Barhain hanno avuto ad oggetto numerosi prototipi, completamente innovativi per struttura e mescole, finalizzati a sviluppare le soluzioni più idonee per la prossima stagione. Questa mattina la Mercedes di Nico Rosberg montava uno di quei prototipi, un pneumatico testato unicamente in laboratorio e che non sarà più riproposto. Pertanto la sicurezza degli pneumatici che saranno forniti nel prossimo Campionato non è in discussione. L’incidente accaduto alla vettura di Rosberg è oggetto d’indagine, le cui conclusioni saranno comunicate a FIA e ai team".