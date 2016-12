Formula 1, Massa: "Parlo con varie squadre, compresa la Williams"

16:06 - Nel paddock di Greater Noida si fanno sempre più insistenti le ipotesi di un passaggio di Felipe Massa al Team Williams. Secondo un'indiscrezione pubblicata su Diario Motorsport, il paulista firmerà un contratto pluriennale e andrà a sostituire Pastor Maldonado. In conferenza stampa, il brasiliano ha parlato del proprio futuro: "Sto parlando con diverse squadre, compresa la Williams. Voglio approdare in un team dove potrò fare un buon lavoro".



"Quello di cui sono sicuro è che non voglio andare in una scuderia piccola ma in una in cui sia possibile fare un buon lavoro", ha ribadito. Maldonado ha un contratto in tasca con Frank Williams, ma i fondi degli sponsor venezuelani sono stati bloccati da un'azione del governo. A Grove Massa ritroverà Rob Smedley, suo storico ingegnere di pista in Ferrari. Nonostante una profonda crisi tecnica e sportiva, la Williams spera nel rilancio grazie all'arrivo del motore Mercedes per la prossima stagione. Il patron della squadra di Grove starebbe rivolgendo le proprie attenzioni verso il Medio Oriente, nel tentativo di trovare capitali arabi e nuove sponsorizzazioni.

Sul nome del secondo pilota circolano altre voci: negli ultimi tempi si è parlato del possibile arrivo di Giedo van der Garde. L'olandese della Caterham, forte dell'appoggio dello sponsor McGregor, sarebbe supportato da un consorzio di finanziatori olandesi. Ma Valtteri Bottas, attuale seconda guida Williams, potrebbe essere riconfermato grazie al sostegno della Mercedes.