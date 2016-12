Formula 1, le pagelle di Suzuka

10:40 - SEBASTIAN VETTEL - VOTO 9

Non merita la doppia cifra causa qualifiche sotto tono e pessima partenza. Per il resto mette sull'asfalto giapponese una gara capolavoro favorita anche dalla strategia. A Suzuka è arrivata la quinta vittoria di fila e in India potrebbe festeggiare il poker mondiale.

MARK WEBBER - VOTO 8

Quando alla Red Bull hanno comunicato che Vettel doveva fare la corsa su Grosjean si è capito che l'australiano avrebbe potuto puntare al massimo al secondo posto. Si tratta dell'ennesimo sgarbo della Red Bull nei confronti di Mark considerato come le sorellastre facevano con Cenerentola.



ROMAIN GROSJEAN - VOTO 8

Parte come un razzo e sogna il podio alto per parecchi chilometri. Poi il pilota fumetto si deve arrendere alla superiorità della coppia Red Bull. L'impressione è che l'addio di Raikkonen lo abbia trasformato in meglio.

FERNANDO ALONSO - VOTO 7

Sul traguardo becca 45 secondi, roba da misurare con la clessidra. Ma dentro i 300 difficilissimi chilometri di Suzuka trova lo stesso la voglia e la forza di reagire a una situazione tecnica disastrosa. Il quarto posto è esclusivamente merito suo.

FELIPE MASSA - VOTO 5

Dopo il giro perfetto in qualifica la sua consistenza domenicale è di breve durata. Si perde dopo pochi chilometri, pasticcia in corsia box, viene punito e poi arriva decimo. Troppo poco quando sei iscritto all'ufficio collocamento piloti e nel mondiale viaggi con 117 punti di distacco dal compagno di squadra.