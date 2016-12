Formula 1, Kevin Magnussen firma con la McLaren 

16:24 - Il danese Kevin Magnussen è ufficialmente un pilota McLaren per il prossimo Mondiale di Formula 1. Prende il posto del messicano Sergio Perez e affiancherà Jenson Button, alla sua quinta stagione con le Frecce d'Argento. Magnussen, classe '92, ha ottenuto la superlicenza nel 2012, proprio grazie alla McLaren che gli concesse dei test sul circuito di Yas Marina. E' figlio di Jan, pilota McLaren e Stewart fra il 1995 e il 1998.

"Sono entusiasta di poter debuttare in F1 con la McLaren - è stato il primo commento di Magnussen -. Sogno di guidare questa macchina fin da bambino e non esagero se dico che ho trascorso ogni singolo giorno della mia vita per raggiungere questo obiettivo. Dico grazie a tutti i membri del team per avermi concesso questa opportunità. Button? E' un campione, il compagno ideale per questa avventura". Anche il team principal Martin Whitmarsh è entusiasta: "Kevin è talentuoso e molto determinato, riponiamo in lui tante speranze. Quando ha testato la nostra auto, si è dimostrato subito veloce e affidabile". Nell'ultima stagione Magnussen ha vinto le World Series della Formula Renault 3.5.