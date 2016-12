Formula 1, incredibile Red Bull Show a Dubai

15:50 - Ad Dubai proseguono i festeggiamenti in casa Red Bull per la conquista del quarto titolo mondiale di Sebastian Vettel e della quarta coppa costruttori della squadra anglo-austriaca. Per celebrare al meglio questo grande risultato, la marca di bevande energetiche ha messo in scena uno spettacolo davvero suggestivo: David Coulthard ha preso parte a un'incredibile esibizione eseguendo tondi a ripetizione in cima a una piattaforma d'atterraggio degli elicotteri, quella del famoso hotel Burj Al Arab, a 210 metri d'altezza e in uno spazio di soli 24 metri di larghezza. Davvero suggestivo.