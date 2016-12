Formula 1, calendario 2014 è ufficiale: 19 GP, salta la Corea

12:29 - Il Consiglio Mondiale della Fia ha ufficializzato il calendario del prossimo Mondiale di Formula 1. La difesa del titolo di Sebastian Vettel partirà il 16 marzo in Australia e si chiuderà il 23 novembre 2014 ad Abu Dhabi. La nuova stagione comprende 19 gare: rispetto al 2013 salta il GP di Corea per motivi economici, scartati pure il New Jersey (esordio rinviato di un anno) e Messico. Il GP di Monza è in programma il 7 settembre.

IL CALENDARIO COMPLETO

16 Marzo - Australia

30 Marzo - Malesia

6 Aprile - Bahrain

20 Aprile - Cina

11 Maggio - Spagna

25 Maggio - Monaco

8 Giugno - Canada

22 Giugno - Austria

6 Luglio - Gran Bretagna

20 Luglio - Germania (Hockenheim)

27 Luglio - Ungheria

24 Agosto - Belgio

7 Settembre - Italia

21 Settembre - Singapore

5 Ottobre - Giappone

12 Ottobre - Russia

2 Novembre - USA

9 Novembre - Brasile

23 Novembre - Abu Dhabi