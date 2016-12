Formula 1: Alonso, ultimatum alla Ferrari 

18:27 - Resta solo da decidere il giorno. Un'altra domenica al termine della quale Fernando Alonso vedrà far festa Sebastian Vettel per la quarta stagione consecutiva. Nando era andato alla Ferrari per aprire un'era, come accadde a Schumacher. Invece a disintegrare ogni record è il biondino della Red Bull. Una situazione inaccettabile per Alonso che ha iniziato a dare segnali di nervosismo. Segnali che la stampa spagnola, vicina al pilota, interpreta come un ultimatum a Maranello.

Il quotidiano sportivo Marca dedica al pilota di Oviedo un titolo che non lascia dubbi. Insomma se anche nel 2014 la Ferrari non sarà competitiva per puntare al Mondiale Alonso valuterà altre offerte. Una forzatura probabilmente, ma Nando si è stancato di tirare sempre oltre il limite con una macchina che regredisce anziché migliorare. Un malessere di fondo che ha portato Alonso ad attaccare senza mezzi termini anche la Pirelli nel fine settimana coreano. Un atto di accusa che non è stato assecondato dalla squadra, anzi. Tant'è che a fronte della piccata risposta di chi queste gomme le progetta è arrivata una pace di facciata consigliata ad Alonso dalla Ferrari.