Formula 1, Alonso: "Il pilota da solo non basta: serve un'auto migliore"

17:00 - In India Fernando Alonso sembra rassegnato di fronte alla supremazia di Sebastian Vettel: "Il titolo mondiale? Dipende solo da lui, può vincerlo qui o ad Abu Dhabi". Sulla stagione lo spagnolo parla chiaro: "Essere secondi è già un risultato. Il pilota da solo non basta, ci vuole un'auto migliore". Per le ultime gare, il ferrarista punta a salire sul podio per consentire alla Ferrari di ottenere il secondo posto nella classifica costruttori.



Guardando alla stagione 2014, il ferrarista si dice fiducioso nel lavoro degli uomini Ferrari: "Ho fiducia nel team, visto che abbiamo gli strumenti e le motivazioni necessarie per una mentalità vincente, che saranno rafforzate anche con i nomi nuovi arrivati a Maranello e con una nuova possibile filosofia. Adesso dobbiamo difendere ciò che abbiamo conquistato". Quanto al finale di questa stagione, Alonso ha le idee chiare. "Più volte possibile sul podio e il consolidamento dei secondi posti (piloti e costruttori). Vorrei sottolineare - ha spiegato - che comunque al momento attuale siamo secondi nelle classifiche, una posizione che per oltre la metà dei piloti della F1 sarebbe un sogno. Ma bisogna essere realisti e con l'auto che abbiamo possiamo limitarci a difendere quello che abbiamo conquistato''. Vettel è a un passo dal titolo: "E' una questione di tempo perché tutto è nelle sue mani. E solo lui può scegliere se vuole essere campione a New Delhi, o se gli piace di più Abu Dhabi''. Osservando gli appuntamenti restanti, il ferrarista ha insistito sul fatto che ''l'ambizione principale è salire sul podio'' e che ''è necessario farlo anche per tenere a bada Mercedes e Lotus che ci insidiano in classifica''. Le migliori possibilità per la Casa di Maranello sono secondo lui nel Gran Premio di Rio, e ''se si correrà sul bagnato. Là la Ferrari ha sempre ben fatto''.