Ferrari, Montezemolo si sfoga: "Anno da dimenticare, voglio spiegazioni" 

In un'intervista al Tg1 il presidente della Ferrari spiega: "Sicuramente un anno da dimenticare, una stagione deludente. I motivi sono principalmente tre e li ho ben chiari in testa. Il primo l'incapacità a sviluppare la vettura nella seconda metà della stagione: voglio spiegazioni perché, se non ne capiamo i motivi, è un brutto segno. Il secondo le gomme, senza per questo voler cercare delle giustificazioni. Abbiamo fatto una macchina per certi pneumatici, con cui abbiamo dimostrato di essere molto competitivi. Poi le gomme sono state cambiate, determinando certamente degli svantaggi per noi e dei vantaggi per altri. Inoltre, c'è stata un'interpretazione del regolamento da parte di una squadra a dir poco strana e una relativa sentenza a dir poco pilatesca. Se del primo motivo ne parleremo fra di noi, del secondo ne parleremo nelle sedi piu' opportune. Infine, ci sono mancati i punti di Massa nel campionato Costruttori. Ora dobbiamo capire bene che cosa e' accaduto quest'anno e lavorare meglio per il prossimo".

Su Alonso parole al miele: "Ha ragione ad essere orgoglioso del secondo posto: ha fatto una grande stagione. Dobbiamo dargli una macchina piu' veloce e lui tirera' fuori il massimo. Otto anziché dieci come voto? Il mio otto vale un dieci perché questo è un voto che do come stimolo: spero di darglielo l'anno prossimo e di dare un otto, almeno, alla squadra. Per il prossimo anno vorrei regalagli una macchina ancora migliore della Red Bull. Non dimentichiamoci che lo sappiamo fare: basti pensare al quinquennio 2000-2004, ai successi del 2007 e 2008". Coppia Alonso-Raikkonen: "Chi ha l'onore e la responsabilità di guidare per la Ferrari deve pensare prima di tutto alla squadra e non a se stesso. Nessun nostro pilota potrà mai danneggiare l'altro. Alonso è forse il più forte in gara che abbia mai incontrato, anche se è sempre difficile fare paragoni col passato. Raikkonen lo abbiamo ripreso per la sua esperienza, per quello che ha fatto in questi due anni e perché è molto amato, dentro e fuori la squadra. Mi ha fatto molto piacere l'entusiasmo per il suo ritorno, sia all'interno che all'esterno. Sono sicuro che si aiuteranno fra loro".