Ferrari, incontro tra Montezemolo e Alonso 

11:57 - Luca di Montezemolo e Fernando Alonso si sono incontrati a Maranello, alla vigilia della partenza per il ciclo di gare asiatiche di Formula 1, per fare il punto sul futuro, a breve e medio termine. Il presidente della Ferrari e il pilota spagnolo hanno parlato della strategia per il finale di una stagione difficile da chiudere con il titolo mondiale, ma hanno anche pianificato il futuro dopo le tensioni vissute in estate.

La stagione 2013 ha imboccato la sua fase conclusiva: recuperare sessanta punti a Sebastian Vettel è un'impresa improba, ma da qui alla fine del campionato ci sono ancora importanti traguardi da raggiungere, ma anche tante opportunità per raccogliere informazioni in vista del 2014. Un anno che vedrà tanti cambiamenti tecnici sulle monoposto. Montezemolo e Alonso non s'incontravano dal sabato delle qualifiche del Gran Premio d'Italia a Monza e non si esclude che abbiano anche discusso dei rapporti da tenere con il nuoco compagno di squadra Kimi Raikkonen e di contratto.