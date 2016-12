Ferrari, Alonso: "Non è stato un giro pulitissimo..."

21:51 - Nonostante la pessima prestazione in qualifica, Fernando Alonso prova a ostentare un po' di positività in vista del GP. "Non è stato un giro pulitissimo, comunque è difficile che tutti facciano un giro perfetto. Gli altri sono stati più veloci, ma la gara si corre la domenica. Le gomme morbide con il caldo sembrano andare un po' meglio", ha detto lo spagnolo della Ferrari commentando l'11° posto in griglia a Yas Marina, poi diventato 10°.

"Con la gara che comincia con la luce del sole e la pista calda, non possono che essere proprio le soft le migliori da montare all’inizio“, ha spiegato ancora. Felipe Massa ha invece ammesso che non era facile fare molto meglio: "Forse una posizione in più era possibile farla. Purtroppo ho avuto un problema col sovrasterzo all’ultima curva. Il mio tempo era migliore nell’ultima curva nella Q1 invece che nella Q3. Forse lì ho perso una posizione, ma non di più. Quindi ho fatto più o meno il massimo".