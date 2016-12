Ferrari, Alonso: "Mondiale perso a luglio" 

11:32 - Fernando Alonso ha individuato nel mese di luglio il momento in cui la Ferrari ha perso il titolo 2013 di Formula 1. "Il nostro problema è stato lo sviluppo. La vettura non si è adattata alle gomme e non abbiamo compiuto i passi previsti. A luglio siamo arrivati in gara con aggiornamenti che erano indovinati sulla carta, ma non così tanto in pista. E questo ha rallentato la crescita", ha detto lo spagnolo ad Autosport.

Il due volte campione del mondo non attribuisce, però, alla Pirelli i mediocri risultati della Ferrari. "Alcune squadre hanno perso qualcosa in termini di prestazioni e altre, come la Sauber, hanno guadagnato. Ma la Pirelli ha dovuto apportare le modifiche perché alcuni pneumatici sono esplosi, non è stata una decisione presa per avvantaggiare una squadra o l'altra", ha concluso.