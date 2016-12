Ferrari, Alonso: "Adesso ci servirà una buona strategia" 

16:01 - Nessun sorriso per Fernando Alonso dopo le qualifiche di Suzuka e un motivo c'è: ancora una volta sarà costretto a tentare la rimonta. "Le prove sul longrun sono andate un po' meglio rispetto alla Corea - ha detto lo spagnolo della Ferrari - . Vediamo di recuperare, speriamo di far bene in gara grazie anche a una buona strategia". Davanti a lui ha chiuso anche Felipe Massa: "Ho fatto un giro perfetto, speriamo di fare un bel lavoro in gara".



"Eravamo molto vicini a Grosjean, forse potevamo anche arrivargli davanti. Per la gara ci sono squadre molto forti lì davanti, faremo il massimo per provarci. Le gomme? Non penso giocheranno un ruolo fondamentale come la gara scorsa, ma saranno importanti in generale", ha aggiunto il brasiliano.

Non cerca scuse, invece, Alonso: "Sono ottavo, ancora una volta, ed è evidente che non ho fatto un buon lavoro finora. Dovremo provare a recuperare qualche posizione, come al solito, ma non è stato per niente un week-end facile fino a questo momento. Ottavo in qualifica e nono in tutte le prove, senza mai trovare il passo giusto. Penso che l’obiettivo più realistico al momento attuale sia la "top five". Con un occhio alla classifica costruttori. "Nel Mondiale siamo un solo punto davanti alla Mercedes ed entrambi sono davanti a me. L’obiettivo preciso è quello di finire davanti a loro e difendere la posizione“, ha concluso.