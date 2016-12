Fernando Alonso: "Sono orgoglioso del 2° posto in classifica"

11:05 - In Brasile, Fernando Alonso guarda la classifica piloti e commenta: "Sarebbe stato meglio vincere il titolo, ma anche arrivare 2° in classifica, con un'auto che era la settima-ottava in pista, è una cosa che mi rende orgoglioso. Ci sono mancate le evoluzioni della galleria del vento". Intanto alla CNN, il Presidente Montezemolo spiega: "Non mi piace parlare di primo o secondo pilota. Il prossimo anno Fernando e Kimi avranno lo stesso trattamento".

Prima dell'avvio dell'ultimo GP stagionale, lo spagnolo del Cavallino fa il punto delle sue prestazioni in questo 2013, rivelando: "E' stato bello vincere a Barcellona e fare festa con i miei tifosi. Poi però luglio è stato un mese difficile, dove ci siamo resi conto che la situazione era critica, in diverse gare come Inghilterra, Germania e Ungheria. Eravamo partiti con l'obiettivo del titolo, ma poi è mancata un po' di evoluzione in pista".



Se quindi Alonso non risparmia qualche critica al Cavallino, il Presidente Luca Cordero di Montezemolo punta a mettere subito le cose in chiaro: "Chi è il numero 1 lo decide il cronometro! Fernando è davvero un buon pilota e sono veramente orgoglioso di averlo nel team. Sono solo frustrato che non abbia avuto una buona macchina nell'ultima stagione. Alonso è consapevole che vince per lui, ma anche per il team Ferrari. Noi lavoriamo tutti per la squadra, per un solo uomo. Nella prossima stagione avremo una coppia di grande esperienza al volante. Penso che sarà interessante per Alonso avere un avversario forte nel box. Feranando è molto competitivo. Abbiamo bisogno di piloti che vincano le gare, come di piloti che sottraggano punti ai nostri avversari per la classifica costruttori. Ci saranno nuove regole e stiamo sviluppando la nuova macchina. Non dimentichiamoci dell'esperienza di Kimi, che è un campione del mondo. Penso che entrambi saranno maturi abbastanza per gestire questa sfida".