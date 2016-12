Felipe Massa: "La Ferrari era il mio sogno, ma adesso guardo avanti"

19:31 - In conferenza nel GP del Brasile, Felipe Massa racconta l'emozione dell'ultima gara in Ferrari: "San Paolo è un posto davvero fantastico dove concludere la mia avventura in rosso. Sono stati 8 anni fantastici, per cui devo ringraziare tutti. Voglio godermi la gara, cercando di fare un buon risultato per i fans. Sarà emozionante. E' il momento giusto per cambiare, perché ci saranno nuove regole e in Williams c'è una bella sfida che mi aspetta".

Dopo i saluti al popolo del Cavallino, Felipe si appresta a salutare i tifosi brasiliani, cercando di fare bene nella gara di casa. Senza lasciare spazio alla malinconia, ma rilanciando le proprie azioni per il futuro: "La Ferrari è un sogno per tutti i piloti. Quando ero piccolo il mio primo Kart e la mia tuta erano rossi. E il mio è un sogno che si è realizzato! Adesso sono diventato grande e sono pronto per una ripartenza. Ho ancora tanto da fare in Formula 1 e la Williams è un grande team. Sento che posso e voglio dargli tanto, e le nuove regole ci daranno questa occasione. E' un buon momento per cambiare box, soprattutto perché la Williams ha una grande struttura e il potenziale per fare una buona macchina. Sono molto felice di lavorare per loro e penso di poter essere di nuovo competitivo".



Massa però sembra avere superato i sentimentalismi per l'ultima corsa in Ferrari, rispondendo all'ormai immancabile domanda sui momenti belli e brutti dell'avventura a Maranello: "Il momento più felice? La prima volta che ho vinto in Brasile nel 2006. Vincere in casa con la bandiera brasiliana è stato emozionante. Anche Senna era più felice di vincere in Brasile piuttosto che il titolo mondiale! E' stato bello anche nel 2008, dove ho vinto, ho fatto la pole e il giro veloce in gara. E' stato splendido. Ovviamente il momento peggiore è stato l'incidente... Ma anche la gara Hockenheim nel 2010 (quella degli ordini di scuderia ndr)".



Sereno Felipe conclude: "Un pilota brasiliano ci dovrà sempre essere in F1, abbiamo le corse nel sangue. Anche in questi anni difficili dobbiamo aiutare i giovani e le categorie minori. Intanto spero di mancare un po' alla Ferrari in futuro, ma ormai le strade si sono divise e ognuno dovrà fare bene per la sua strada. Io ho fatto il massimo per loro nella mia carriera, non ho nulla da recriminarmi. Questo è un momento bello, positivo. Dobbiamo vivere l'ultima gara regalando emozioni ai tifosi. Questo è un posto molto bello dove finire una storia così lunga".