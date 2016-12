F1, Webber strappa la pole a Vettel ad Abu Dhabi 

22:08 - Mark Webber sgambetta Sebastian Vettel e gli strappa la pole del GP di Abu Dhabi, terzultima prova del Mondiale di F1. Sul circuito di Yas Marina l'australiano della Red Bull è il più veloce col tempo di 1'39"95, precedendo il compagno di un decimo. Seconda fila Mercedes con Rosberg davanti a Hamilton. Squalificato Raikkonen (Lotus), che era quinto, ma dovrà partire ultimo: Alonso diventa così 10° dopo aver mancato l'accesso alla Q3, Massa 7°.

L'atteso duello tra Red Bull e Mercedes non c'è stato perché Webber e Vettel sono sempre apparsi un po' più veloci, mentre Hamilton si è messo nei guai da solo, girandosi prima dell'ultimo giro e dicendo addio alle possibilità di giocarsi la prima posizione. Che, un po' a sorpresa, è andata a Webber, capace di centrare la seconda pole stagionale dopo quella di Suzuka e arrivando a quota 13 in carriera, come l'illustre connazionale Jack Brabham. Uno sgarro al suo caposquadra, che forse non si aspettava un Mark così deciso e convinto. Una prestazione, però, rimasta per un po' sub judice perché il pilota "aussie" ha superato con tutte le ruote la riga bianca che delimita la pista durante il suo giro veloce. Ma poi, nonostante gli avvertimenti della vigilia, si è deciso di chiudere un occhio. Adesso sarà interessante capire se anche in gara i due potranno essere protagonisti di una lotta interna. Perché le speranze degli avversari sono davvero pochine. Quasi nulle per la Mercedes, veloce in qualifica, ma mai troppo efficace in gara per i soliti problemi di gomme, decisamente di più per la Lotus. Almeno per quella di Romain Grosjean, sesto, visto che Kimi Raikkonen, inizialmente quinto, è stato escluso dalle qualifiche per irregolarità al fondo della sua monoposto e partirà dunque ultimo. In casa Ferrari a deludere è stato soprattutto Fernando Alonso, che è scalato da 11° a 10°, nonostante sia rimasto escluso dal Q3 dopo aver fallito l'attacco alla "top ten" con un ultimo giro non efficace. Posizione che comunque era in mano a Massa, poi risalito di un paio di posizioni nella fase decisiva e beneficiario di un ulteriore posto per i guai di "Iceman". Insomma, una delle monoposto di Maranello sarebbe rimasta esclusa e questa è una pessima premessa in vista di una corsa che rischia di vedere le Rosse mescolate a Sauber, McLaren e Toro Rosso. Senza considerare che anche i titoli di vice campione piloti e costruttori potrebbero farsi ancora più complicati.