F1, Vettel e la Red Bull dominano la prima giornata di libere in India 

Al GP d'India di F1 prima giornata nel segno della Red Bull e di Sebastian Vettel. Il tedesco ha chiuso davanti a tutti anche la seconda sessione di prove libere, dopo essere stato al comando nella prima. Vettel ha fermato il cronometro sul tempo di 1'25"722, precedendo il compagno di squadra Mark Webber, Romain Grosjean (Lotus) e Lewis Hamilton (Mercedes). Risolti i problemi al cambio, Fernando Alonso (Ferrari) ha chiuso quinto a sette decimi.

Allarme rientrato, dunque, nel box del Cavallino, dopo che sono stati risolti i problemi al cambio che avevano rallentato lo spagnolo nella prima sessione. Il particolare è stato riparato e non cambiato come si poteva pensare in un primo moneto. Così l'asturiano si è messo alle spalle Felipe Massa, settimo, seppure per meno di due decimi. L'altra notizia incoraggiante, comunque, è che il passo gara è buono, con le Rosse che si sono ben comportate nel long-run con gomma soft. Certo, per dare fastidio alla Red Bull ci vuole ben altro rispetto a qualche novità che tutte le squadra principali hanno portato in India. Vettel, soprattutto, è apparso carico e motivato dalla possibilità di chiudere la pratica titolo anche con una netta vittoria. Oltre che dal compagno di squadra, almeno ipoteticamente, il tedesco dovrà guardarsi dalle Lotus, che in gara rende meglio. Al momento Grosjean è a quasi mezzo secondo, mentre Kimi Raikkkonen, ottavo, si trova a nove decimi dopo prove ancora opache. Hamilton e Rosberg (sesto), invece, rischiano di dover fare i conti con la solita usura incontrollabile degli pneumatici, che in India potrebbero risultare più decisivi del previsto. Non che la cosa importerà molto ai locali a giudicare dalle tribune desolate che hanno fatto da contorno a questa prima giornata di prove.