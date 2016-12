F1: una Red Bull in pole a Suzuka, ma è quella di Webber 

16:01 - A un anno di distanza (GP Corea del 2012) Mark Webber è tornato in pole position. Al suo ultimo anno in F1, l'australiano della Red Bul partirà davanti a tutti nel GP del Giappone. A Suzuka Webber ha chiuso con il tempo di 1'30"915, precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel, secondo in 1'31"089. Terza fila per Hamilton (Mercedes) e Grosjean (Lotus). Male le Ferrari: quinto Massa, solo ottavo Alonso, appena davanti a Raikkonen.

Dopo uno dei suoi peggiori weekend della carriera, quello di Yeongam, iniziato con la penalizzazione in griglia e terminato con il ritiro per l'incedendio della sua macchina, Webber ha vissuto un sabato come da troppo tempo non gli capitava. Ha colto l'attimo e i piccoli problemi che hanno afflitto Vettel (frenato da un guasto al kers) ed è tornato davanti a tutti. Il fatto è che ancora una volta in prima posizione c'è una Red Bull, cosa che promette male per gli avversari. A cominciare da Lewis Hamilton sempre veloce sul giro secco, ma costretto a inseguire anche in Giappone. Insomma, per la gara non ci sono grosse speranze, a meno che chi è davanti a lui non accusi dei problemi. Musi ancora più lunghi alla Ferrari, soprattutto nel box di Fernando Alonso, costretto a una quarta fila poco incoraggiante e a tre decimi dal compagno di team Felipe Massa su una pista così tecnica. Proprio il brasiliano ha un po' sorpreso, chiudendo con un distacco (4 decimi da Webber) meno pesante di altre volte. Come Alonso, sarà chiamato a un'altra rimonta anche Kimi Raikkonen, che per la quinta volta nelle ultime sei qualifiche è stato messo dietro da Romain Grosjean, ottimo quarto in una "top ten" che ha visto Nico Rosberg sesto con la seconda Mercedes, Nico Hulkenberg settimo con la Sauber e Jenson Button decimo con la McLaren. Quanto al resto delle prove ufficiali, nel Q1 non sono mancati i momenti di apprensione, come quando c'è stata una fiammata improvvisa nella parte posteriore della Sauber di Gutierrez mentre era all'interno del box con il pilota ancora nell'abitacolo. Fiamme anche dai freni posteriori della Toro Rosso di Vergne, che hanno costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa a 2'55" dal termine della prima sessione di qualifica.

GIRO DELLA POLE POSITION: MARK WEBBER (RED BULL) IN 1'30"915