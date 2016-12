F1: Sebastian Vettel vola in pole ad Austin

23:14 - In condizioni di forte vento, Sebastian Vettel (Red Bull) firma la pole del GP di Austin, in 1:36.338, beffano per 1 decimo il compagno di box, Webber, 2°. Seconda fila per Grosjean (Lotus) e Hulkenberg (Sauber), davanti a Hamilton (Mercedes) che passa nel finale la Ferrari di Alonso, 6° con un solo tentativo. Seguono Perez (McLaren), Kovalainen (Lotus) e Bottas (Williams). Difficoltà per Massa, 13° dietro a Rosberg (Mercedes).

Ottava pole stagionale, la numero 44 in carriera, per il campionissimo Vettel, che sotto la bandiera a scacchi scherza con il team radio: "Shake and bake". Una sorta di "cotto e mangiato" gergale, più che altro significativo dell'ennesimo colpaccio messo a segno dal tedesco e dalla Red Bull. Team illuminato, mai sazio di vittorie, che piazza comodamente in prima fila anche Webber. Antipasto di quello che potrebbe essere tranquillamente un GP in fuga per le lattine alate. Visto che Grosjean è 3°, ma la sua Lotus paga un distacco di 8 decimi, che diventano quasi 1" per Hulkenberg; talento in ascesa con la Sauber motorizzata Ferrari. Una differenza di prestazioni notevole tra i primi e i secondi, dovuta anche al forte vento e alle temperature basse. Situazioni climatiche che di fatto hanno condizionato il rendimento delle monoposto e delle gomme, ma solo per le auto dalla seconda fila in giù. Visto che in prima linea quel mago di Newey aveva già previsto tutto, massimizzando il risultato come al solito.



Agli avversari resta quindi la sfida per il 2° posto nel campionato costruttori, che vede la Ferrari al terzo posto, impegnata in una lotta davvero tirata. Contro la Lotus, che bussa alla porta di Maranello, spingendo dalla quarta posizione in classifica. Contro la Mercedes, che il Cavallino lo precede. Quindi Alonso pesca un jolly inatteso, entrando nel Q3 con una prestazione mostruosa nel Q2 (1:37.368). Due giri, due tentativi diversi, ma quasi identici. Visto che l'ultimo tentativo della qualifica, l'unico per lo spagnolo nel finale, vale 1:37.376. Fernando dunque si prepara a fare gara sulle Mercedes, guardando negli specchietti e vedendo anche Massa nell'identica situazione con Rosberg (entrambi promossi di due posizioni per la retrocessione di Button, 13°, ma penalizzato di tre posizioni per un sorpasso in regime di bandiera rossa nelle prime libere, e di Gutierrez, 10°, ma arretrato di dieci posti per aver ostacolato Maldonado). Facendo tutti attenzione all'esuberanza di Perez e Kovalainen, che partono in quarta fila, con niente da perdere a tanta voglia di mettersi in mostra. Come anche Bottas, galvanizzato dal weekend texano e pronto a fare una gara altrettanto coraggiosa. Ovvero 56 giri al galoppo nella terra dei cowboys.