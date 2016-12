F1, Raikkonen si opera subito: salta gli ultimi due GP

11:50 - E' finito ad Abu Dhabi il Mondiale 2013 di Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese della Lotus, infatti, ha deciso di farsi operare alla schiena la prossima settimana. Una decisione, quella di saltare le gare in Usa e Brasile, che non sarebbe legata alla mancanza dei pagamenti da parte della squadra, forse risolti, ma all'impossibilità di superare i problemi fisici accusati a Singapore. Al suo posto potrebbe correre Davide Valsecchi.

Interpellato da Sport Mediaset, Valsecchi ha spiegato di non essere stato ancora avvertito dalla squadra, dicendosi in attesa di eventuali comunicazioni. Al momento, così, l'unica certezza è che Raikkonen finirà sotto i ferri giovedì a Salisburgo e che dovrà rispettare un periodo di riposo di un mese. "In un mondo ideale sarebbe stato bello poter chiudere la stagione - ha confermato il manager di "Iceman", Steve Robertson, ad Autosport - ma purtroppo questo non sarà possibile a causa del forte dolore accusato da Kimi". La speranza per la Ferrari è che i problemi alla schiena accusati da Raikkonen vengano risolti definitivamente prima dell'inizio della stagione dei test.