F1, Perez alla Force India 

16:49 - Scaricato malamente dalla McLaren, Sergio Perez correrà la prossima stagione di Formula 1 al volante della Force India. Lo ha annunciato la stessa scuderia di proprietà dell'indiano Vijay Mallya, ufficializzando la sua squadra per il 2014. Il pilota messicano affiancherà così il tedesco Nico Hulkenberg, anche lui appena approdato al team creato nel 2007. I due prendono il posto di Sutil e Di Resta.

"Perez ha firmato un contratto per più anni - ha detto Mallya - e costituirà con Hulkenberg una delle coppie di piloti più eccitanti del circus. E' un piacere accogliere Perez nella nostra scuderia. Lo abbiamo voluto con noi per l'esperienza che ha messo assieme nelle ultime stagioni e per il grande talento che ha mostrato di avere in più di una gara".