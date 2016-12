F1, pagelle del GP di Corea: Vettel, voto 9 per la noia

11:35 - Nove a Vettel che ci abitua fino alla noia a gare da Vettel, finendo per non portarsi più a casa un 10 nemmeno in domeniche dominate come questa. 9 e mezzo a Raikkonen, cattivo e veloce come si augurano in Ferrari per il prossimo anno. Passa Alonso, vola, passa Grosjean come se fosse l'ultimo impegno della vita e si va a prendere un secondo posto, partendo nono. Alla faccia di Boulier, capo Lotus che spinge via radio Grosjean, preferito dalla casa rispetto a quell'irriverente di finlandese che a fine anno se ne va. Grosjean che invece chiude dietro a Kimi, firmando un 8 e maledicendo i tempi di uscita delle due Safety Car.

Il capitolo jella lo apre Rosberg: 7 e un ringraziamento collettivo per quel sorpasso scintillante che sveglia i molti che si erano assopiti. Cade il muso, ma salva la faccia con un settimo posto in una trasferta da podio. Grazie anche a Perez che pur di farsi inquadrare lancia in aria il battistrada, portando avanti il progetto di animare la gara: si guadagna un 6 perchè nonostante l'imprevisto filante arriva solo 3 secondi dopo Button, che imprevisti non ne ha avuti e chissà quindi cosa faceva in macchina.



5 a Massa che non frena alla prima occasione, 5 e mezzo ad Alonso che almeno la gara la fa ma impantanato in una Ferrari che sta dietro alla Sauber. 10 pieno infine a Webber, per come andava e per come è andata. La flemma tra le fiamme è il capolavoro finale. Un supereroe battuto dalla propria rogna atomica.