F1, Nelson Piquet operato al cuore

18:06 - L'ex pilota di Formula 1 Nelson Piquet è stato sottoposto a un intervento al cuore presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo. Lo riferiscono i media brasiliani, precisando che il 61enne è stato operato per sbloccare un'arteria. Al momento la struttura sanitaria non ha confermato l'intervento e l'ufficio stampa del pilota ha spiegato che non verrà rilasciato alcun dettaglio sulla salute di Piquet, se non dal diretto interessato.

Conferme, dunque, per ora non ce ne sono. Ma la notizia dell'intervento compare su diversi siti brasiliani. L'ex pilota di Formula 1 sarebbe stato operato martedì notte. Tre volte campione del mondo, Piquet ha corso l'ultima volta nel 2006 alla "Mil Milhas Brasil", condividendo la vittoria finale insieme al figlio Nelson Angelo, Christophe Bouchut e Helio Castroneves.