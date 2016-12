F1: Lewis Hamilton scatenato nelle libere in Corea

17:10 - Lewis Hamilton (Mercedes) conquista anche la seconda sessione di prove libere del GP di Corea, girando in 1:38.673 e precedendo un sempre efficace Vettel (Red Bull, +0.108). Seguono Rosberg (Mercedes, +0.124), Webber (Red Bull, +0.171), Massa (Ferrari, +0.441) e Grosjean (Lotus, +0.553). Mentre sono più staccati Alonso (Ferrari, +0.771) e Raikkonen (Lotus, +1.084), con Button (McLaren, +1.101) e Sutil (Force India, +1.333) che chiudono la top ten.

La Mercedes torna quindi a candidarsi come la rivale più credibile nella lotta con la Red Bull, su questa pista. La prestazione di Hamilton mostra quanto l'inglese voglia tornare a primeggiare, iniziando a preparare anche una qualifica che si preannuncia molto combattuta. Anche perché Rosberg e Webber sono altrettanto efficaci nei confronti del cronometro. Molto vicini, considerando la grande usura delle gomme, che nel caso delle supersoft crollano in termini di prestazioni dopo una manciata di giri (4-5 passaggi). Mentre la mescola media si è dimostrata difficile da gestire un po' per tutti, scaldandosi molto e creando non pochi problemi di aderenza in trazione.



L'incognita vera per la gara potrebbe essere però l'arrivo della pioggia, data possibile al 70% e che mischierebbe i valori in pista in modo imprevedibile. Detto che prima ci sarà da definire la griglia di partenza, e tra le due mescole c'è circa 1 secondo di differenza sul giro veloce. Fattore da tenere ben presente nelle strategie.

Intanto, sul passo di gara sono state le Red Bull a gestire apparentemente meglio di tutti l'usura delle gomme sulla distanza. Fronte su cui le Mercedes sono sembrate leggermente meno efficaci. Sempre tenendo conto della differenza di benzina a bordo tra i quattro piloti di vertice, raccolti alla fine in meno di 2 decimi.



Dietro si accoda invece la Ferrari di Massa, che paga però oltre 4 decimi di ritardo, che diventa di mezzo secondo abbondante per la Lotus di Grosjean. Allo stesso modo, chiude il trenino dei big Alonso che tiene a bada un Raikkonen non esattamente in grande forma. Ma entrambi già concentrati sulla gara. Consapevoli di dover azzardare una strategia aggressiva per poter pensare ad un podio non così impossibile, lasciando per la terza sessione la preparazione decisiva per della qualifica. Sempre tenendo d'occhio il monitor del meteo, pronti a gestire l'arrivo della pioggia.