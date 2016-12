F1, la Lotus replica alla Fia: ecco le 18 regole bizzarre 

16:50 - Sicuramente la Lotus è la scuderia più simpatica del circus della Formula 1, riconoscimento conquistato grazie agli strepitosi tweet. Il team britannico ha risposto in maniera ironica alla Fia sulla nuova regola dei punti doppi all'ultimo GP suggerendole altre 18 regole. Proposte bizzarre: chi ha un cane di nome Roscoe (Hamilton, ndr) dovrà partire sempre ultimo e invece la macchina più brutta avrà il 15% in meno dei punti conquistati.

ECCO LE REGOLE DELLA LOTUS

1) Ogni pilota che ha un cucciolo di nome “Roscoe” partirà in fondo alla griglia. Ma solo nei giorni pari. E la regola non vale in aprile.

2) A ogni pilota che compirà gli anni nel giorno delle qualifiche sarà regalata una pole position, 10 punti e un giro nel garage della Ferrari.

3) Ogni pilota che risponderà con un “sicuramente” a una domanda in una conferenza stampa, sarà schiaffeggiato. Tutte le volte.

4) Ogni pilota che farà dei Donuts alla fine della gara dovrà mangiare esattamente lo stesso numero di ciambelle (Donuts appunto) immediatamente dopo durante la conferenza stampa.

5) Ogni pilota che avrà intenzione di sfoggiare un nuovo taglio di capelli dovrà dare al team un preavviso di almeno tre giorni, o verranno applicate zavorre sulla sua monoposto.

6) Ogni team colto a utilizzare #hashtag divertenti dopo il 2013 sarà denunciato per “ilarità illegale” e riceverà una pesante ammenda

7) Ogni pilota è obbligato a rispondere a un messaggio maleducato dai box con una risposta altrettanto, o maggiormente, maleducata.

8) Ogni manager di un pilota sarà costretto a dire la verità sul suo assistito in un gran premio al massimo, e che sia la sola verità, nient’altro che la verità.

9) Al team che disegnerà la macchina più brutta della stagione sarà detratto il 15% dei punti conquistati a fine campionato.

10) Ogni team che ospiterà una star della televisione nei box durante un gran premio sarà costretto a disputare quel gran premio facendo guidare la star in questione.

11) Ogni team che schiererà più di quattro membri del personale che hanno in carriera vestito il titolo di “direttore tecnico” sarà costretto a costruire la propria monoposto utilizzando solamente i LEGO.

12) Ogni dispositivo che consentirà di aggirare una scappatoia regolamentare potrà essere utilizzato esclusivamente se ha un nome figo. “Ottimizzatore positronico 2000″ è accettato. “Gianni” non è accettato.

13) Chi vincerà il campionato del mondo sarà deciso a “sasso, carta e forbice” oppure con un combattimento estremo in una gabbia. 14) Ogni disputa tra piloti sarà decisa ascoltando il giudizio di Taki Inoue dopo tre bottiglie di buon vino rosso.

15) Ogni team che avrà saltato una sessione di test pre-stagionali sarà costretto a disputare in solitaria un Gran Premio di Corea 2014.

16) Ogni pilota che sarà in grado di completare un gran premio correndo esclusivamente su due ruote otterrà il doppio dei punti

17) Tutti i piloti che si chiamano Sebastian Vettel completeranno i propri pit-stop senza assistenza da parte dei meccanici.

18) Ogni pilota che batterà Sebastian Vettel sarà premiato con un doppio giro al bar.