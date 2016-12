F1, in India Vettel centra la settima pole stagionale 

15:51 - Settima pole stagionale per Sebastian Vettel, che anche nelle qualifiche del GP d'India di F1 è stato il più veloce. Il tedesco della Red Bull ha chiuso con il tempo di 1'24"119, staccando nettamente tutti gli altri. In prima fila con lui partiranno le Mercedes di Nico Robserg, secondo, e di Lewis Hamilton, terzo. Il migliore della Ferrari è stato Felipe Massa, quinto, mentre Fernando Alonso, è ottavo, ma senza aver usato le gomme più morbide.

Insomma, guardando la classifica sembra che sia stata una caccia alla pole position normale, ma in realtà c'è stato ben altro dietro l'ennesima partenza davanti a tutti di Vettel, la 43.a in carriera e terza di fila sul tracciato di Nuova Delhi. Perché il prossimo quattro volte campione del mondo ha usato le gomme più dure (le medium) soltanto nel Q1 e nel Q2, mentre nel momento decisivo non ha voluto correre rischi, "calzando" le soft. Hanno attuato una strategia diversa, invece, Mark Webber, ottimo quarto a conferma della superiorità della RB9 con qualunque tipo di "scarpe", Alonso e le McLaren di Button e Perez (a chiudere la top ten). Tutti in pista solo con gli pneumatici bianchi e convinti di aver preso la decisione migliore in vista del finale di gara. Per questo è più difficile decifrare queste prove, come lo sarà interpretare un GP che si annuncia davvero incerto.La grande sorpresa, negativa, della qualifica indiana è stata l'eliminazione nel Q1 di Romain Grosjean, che ha pagato a caro prezzo la decisione di scendere in pista con le Pirelli meno performanti, chiudendo solo 17°. Per questo la Lotus dovrà affidarsi completamente a Kimi Raikkonen, sesto, per puntare a salire sul podio. Ad approfittare della debacle del francese è stato Nico Hulkenberg, che ha portato la Sauber in settima posizione.

GIRO DELLA POLE POSITION: SEBASTIAN VETTEL (RED BULL) IN 1'24"119