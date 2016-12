F1, in Corea Vettel centra le terza pole di fila 

18:22 - Sebastian Vettel conquista la terza pole position di fila, la sesta della stagione, e getta le basi per vincere anche il GP di Corea di F1. A Yeongam il tedesco della Red Bull chiude davanti a tutti col tempo di 1'37"202. Alle sue spalle Lewis Hamilton (Mercedes) e Romain Grosejean (Lotus), a due e tre decimi. Terza fila per le Ferrari di Fernando Alonso e Felipe Massa, grazie a Webber, 3° ma 13° in griglia per la penalità di Singapore. Nono Raikkonen.

Insomma, nessuno è riuscito a fermare la striscia di Vettel in qualifica e sembra difficile che riuscirà a farlo in gara. A meno che non entri il gioco la maledizione della Corea (tifone compreso), dove finora nessuno dei piloti che sono partiti al palo è poi riuscito a imporsi anche in corsa. Intanto Seb si gode la pole numero 42, preceduto in questa classifica speciale solo da due miti come Schumacher (68) e Senna (65). Il biondino campione del mondo potrebbe scendere dal gradino più alto del podio solo in caso di malasorte o di clamorosi colpi di scena. Perché se nemmeno la Mercedes con un Hamilton in palla è riuscita a stargli davanti nel giro secco, difficilmente riuscirà a farlo nel GP vero e proprio (idem per Rosberg, quarto). Una sorpresa, piuttosto, potrebbe riservarla da Lotus, che di solo in gara è sempre più competitiva che in prova, anche se Grosjean sembra essere quello più in forma, mentre Kimi Raikkonen patisce ancora i problemi alla schiena che lo stanno limitando ultimamente e dovrà prodigarsi in un'altra rimonta. Quanto alla Ferrari, servirà ancora una grande partenza di Alonso per vedere una Rossa sul podio. Si sperava che lo spagnolo riuscisse a strappare una seconda fila, ma così non è stato, nonostante la retrocessione di Webber per colpa del passaggio rimediato proprio dallo spagnolo due settimane fa, nonostante le gomme supersoft nuove montate all'ultimo momento da Fernando e Felipe per provare a dare fastidio ai favoriti. Altro sabato da dimenticare in casa McLaren, con sia Perez, sia Button esclusi dalla Q3 per mano delle due Sauber, per la prima volta quest'anno entrambe nella "top ten": settimo Hulkenberg, ottavo Gutierrez. E la caccia al primo podio della stagione resta ancora un miraggio.

