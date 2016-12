F1, il nome della Ferrari lo scelgono i tifosi 

15:37 - Saranno i tifosi a scegliere il nome della Ferrari che con Alonso e Raikkonen disputerà il prossimo campionato di Formula 1. Lo ha annunciato Luca di Montezemolo a conclusione della giornata in cui Maranello ha svelato il nuovo motore turbo. Attraverso i social network ufficiali del Cavallino Rampante, i sostenitori della rossa potranno sbizzarrirsi e presentare la loro proposta. Che verrà vagliata dalla Ferrari prima di essere ufficializzata.

La speranza è che al posto di una fredda sigla si possa utilizzare un nome emozionante, magari legato a qualche ricordo del passato. Al momento, comunque, non c'è ancora una data per il battesimo. La nuova monoposto, comunque, sarà presentata nell'ultima settimana di gennaio e scenderà in pista nel primo giorno di test a Jerez de la Frontera, in Spagna, con Kimi Raikkonen.