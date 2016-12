F1, Grosjean brucia Hamilton e le Red Bull nelle libere 1 di Abu Dhabi 

15:10 - Ci sono una Lotus e una Mercedes davanti alle Red Bull nella prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi di Formula 1. Sul circuito di Yas Marina il più veloce è stato Romain Grosjean, che con il tempo di 1'44"241 ha preceduto Lewis Hamilton. Alle loro spalle il neo campione del mondo Sebastian Vettel e Mark Webber. Seguono Rosberg (Mercedes) e Raikkonen (Lotus). Indietro le Ferrari: Alonso è 12°, Massa 17°.

La sessione si è decisa negli ultimi minuti, quando prima Vettel ha tentato di mettersi davanti ad Hamilton, mancando il bersaglio per una manciata di centesimi, e poi Grosjean ha messo tutti d'accordo con un giro poco sopra l'1'44". Le prime tre ipotetiche file sono state tutte occupate da Lotus, Mercedes e Red Bull, con Raikkonen che ha chiuso la "top 6" alle spalle di Rosberg, cancellando le voci di una sua possibile ripicca nei confronti del team. Un turno, però, non troppo significativo anche per via di una pista ancora un po' sporca. L'unico brivido l'ha regalato Vettel, che nel rientro ai box è andato a colpire un suo meccanico, strappandoli la gomma dalle mani. Per fortuna nulla di grave. Da verificare le prestazioni della Ferrari, che nella prima ora e pezza si è un po' nascosta. Alonso e Massa hanno compiuto 18 tornate a testa, leggermente meno della concorrenza (Vettel escluso), che ha superato quota venti. Il distacco delle due Rosse supera abbondantemente il 1", anche se bisognerà aspettare la seconda sessione per capire che domenica attenderà Maranello.