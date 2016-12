F1, Gp Brasile: prime libere, è Rosberg il più veloce

15:04 - Nico Rosberg ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione del Gran Premio del Brasile, ultima prova del Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Interlagos il tedesco della Mercedes ha girato in 1'24"781, precedendo il compagno di squadra Hamilton (1'25"230) e la Red Bull del campione del mondo Vettel (1'25"387). Quinto posto per la Ferrari di Alonso (1'25"593), undicesimo Massa (1'26"248), alla sua ultima gara al volante della Rossa.

Risultati da prendere sicuramente con la pinza per via delle condizioni meteo ballerine, ma non incoraggianti in ottica secondo posto costruttori per la Ferrari. Per il team di Maranello la soddisfazione di aver tenuto dietro le Lotus: Kovalainen nono e Grosjean tredicesimo.

A Interlagos Vettel, dopo avere conquistato il suo quarto titolo iridato di fila, potrebbe eguagliare il record di vittorie in una sola stagione (13) stabilito nel 2004 dal connazionale Michael Schumacher con la Ferrari.