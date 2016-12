F1, gaffe della McLaren ad Austin: bandiera del Messico con foglia di marijuana

16:59 - Incidente diplomatico nel paddock ad Austin. Nello stand promozionale della McLaren è stata esposta una bandiera del Messico con una foglia di marijuana ed è scoppiato un putiferio. Il consolato, stizzito, ha chiesto spiegazioni. Immediata la replica del team di Woking: "Non c'è stata alcuna nostra autorizzazione, lo stand è gestito da un appaltatore e abbiamo fatto subito rimuovere la bandiera".

Nata forse come uno scherzo, la trovata ha fatto rapidamente il giro del mondo attraverso i social network ed è subito arrivata alle orecchie delle autorità messicani, che hanno subito alzato la voce. "È stata inoltrata una protesta per questo inaccettabile episodio e sono stati chiesti immediati provvedimenti", ha spiegato il consolato messicano ad Austin.



Dal suo canto, la McLaren è corsa subito ai ripari, facendo rimuovere la bandiera incriminata e diffondendo un comunicato di scuse. "Siamo venuti a conoscenza del fatto che riproduzioni non corrette della bandiera messicana sono state esposte accanto ad uno stand commerciale, gestito da un soggetto appaltatore. Le bandiere non sono state realizzate o autorizzate dalla McLaren", si legge nel testo pubblicato dal team di Woking che ha in squadra proprio un pilota messicano, Sergio Perez.