F1, Fernando Alonso finisce in ospedale

11:18 - Il quinto posto, ma non solo. La domenica di Fernando Alonso si è conclusa in ospedale. L'asturiano, infatti, ha rimediato un pesante colpo nel sorpasso al limite (200 km orari) su Vergne (evidenziato anche dai sensori di forza-G sulla monoposto e superiore a 25), accusando dei dolori alla schiena. Dopo un primo controllo, obbligatorio, al medical center del circuito, Fernando si è recato dai medici per una nuova visita.

"Ho ancora tutti i miei denti - ha scherzato il ferrarista - . Naturalmente la schiena mi fa un po' male, ma spero di essere ok per Austin".