F1, ecco il nuovo turbo Ferrari 

10:22 - Anche la Ferrari ha presentato il nuovo motore turbo per la prossima stagione di Formula 1. La cosiddetta "power unit" prende la sigla di 059/3 e sarà caratterizzata, come da regolamento 2014, da una cilindrata di 1.600 cc con due sistemi di recupero dell'energia. Si tratta di un Kers potenziato, che sfrutta il lavoro dei freni, e di un inedito Ers, che ricava potenza dai gas di scarico generati dal propulsore.

"La sfida - ha anticipato il responsabile motori Ferrari, Luca Marmorini - sarà massimizzare l'efficienza a causa del limite dei 100 kg di carburante. Non sarà la stessa cosa correre a Melbourne o a Monaco. Sono due anni che stiamo lavorando al progetto della Power Unit e stiamo rispettando i tempi. Bisognerà stare attenti anche all'affidabiltà: sono previste nuove penalita' per la rottura di altri componenti, a quelle per la trasmissione si aggiungono quelle per la batteria, il Kers, l'Ers e altro''. Rispetto alla maggior parte delle scuderie la Rossa, come la Mercedes, avrà il vantaggio di poter progettare insieme il telaio della nuova vettura e la Power Unit. ''Di sicuro ha aggiunto - il direttore tecnico della Ferrari, James Allison - sarà un vantaggio costruire insieme il motore e il telaio. Altre scuderie non lo possono fare, sarà complesso istallare la Power Unit su un nuovo telaio. Ho l'esperienza di quando ero alla Lotus, chi fa il motore ti viene incontro ma non è la stessa cosa''. In virtù delle novità che attendono la Formula 1 nel 2014 sarà fondamentale avere piloti esperti e la scelta della Ferrari di far tornare Kimi Raikkonen a Maranello piuttosto che lanciare un giovane pilota va letta proprio in questa prospettiva. ''La nostra scelta riguardo ai piloti - ha spiegato il responsabile della gestione sportiva Stefano Domenicali - fa capire a cosa noi abbiamo dato importanza''.