F1, Alonso tifa Heat con Dasha

17:31 - Mentre si avvicina l'ultima gara dell'anno ad Interlagos, Fernando Alonso si gode qualche giorno di riposo e vola a Miami per tifare gli Heat. Il campione spagnolo della Ferrari era presente sugli spalti dell'AmericanAirlines Arena per la sfida tra la franchigia della Florida e gli Atlanta Hawks. Serata piacevole per il pilota della Rossa, un po' meno per LeBron James che pur vincendo è incappato nel suo peggior score stagionale (13 punti). Per Alonso, comunque, la compagnia della fidanzata Dasha Kapustina (testimoniata dalla foto postata dallo stesso spagnolo su Instagram) avrà mitigato la delusione di non vedere LBJ al pieno della sua forma...