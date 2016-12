F1, Alonso sconvolto per la morte della de Villota 

10:03 - Tra i più sconvolti dalla notizia della morte di Maria de Villato c'è Fernando Alonso, spagnolo come lei, ma non solo. Il pilota della ferrari non ha nascosto la sua tristezza per questa tragica fine. "Scendere dalla macchina e sapere questa cosa è stato davvero brutto - ha detto l'asturiano appena conclus ele prove - . Bisogna pregare per lei ed essere vicini alla sua famiglia. Maria era molto amata da noi".

Anche la Ferrari ha voluto lasciare il suo messaggio di cordoglio su Twitter: ""Tragica notizia della scomparsa di Maria de Villota, i nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici! #Triste"



