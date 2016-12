F1, Alonso a Vettel: "Leggenda solo se vincerai con una macchina uguale agli altri" 

21:04 - Fernando Alonso lancia la sfida e propone a Sebastian Vettel quello che in tanti pensano: correre in Formula 1, e vincere, con una macchina che non sia la stratosferica Red Bull, che da quattro anni gli regala il titolo mondiale. "Penso che quando Vettel avrà una macchina come tutti gli altri e vincerà, allora si potrà dire di lui che è una leggenda della Formula 1", ha detto lo spagnolo della Ferrari in un'intervista alla Bbc.

Alonso è convinto che Vettel "se un giorno dovesse correre con una monoposto uguale a quella degli altri piloti e arrivasse quarto, quinto o settimo, allora penso che questi quattro titoli si trasformeranno in una brutta notizia per lui perché la gente valuterà queste vittorie in modo peggiore rispetto a quanto faccia oggi. Insomma ci aspettiamo alcuni anni interessanti per Sebastian..".