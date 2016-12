12:45 - A sei giri dalla fine del GP del Giappone il pilota francese della Marussia Jules Bianchi ha perso il controllo della sua monoposto ed è andato a sbattere contro la gru entrata in pista per spostare la Force India di Sutil, uscito poco prima. La gara è stata subito sospesa vista la gravità della situazione. Bianchi è stato trasportato in ospedale, privo di sensi, in gravi condizioni.