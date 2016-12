Formentera, Bobo Vieri viene battuto a footvolley e si arrabbia

Non tutti sanno accettare le sconfitte. Bobo Vieri è tra questi. Dopo tanti successi e sfide lanciate sui social, l'ex bomber è stato battuto per la prima volta sulla spiaggia di Formentera e non ha incassato la sconfitta nel migliore dei modi: ha preso la palla, l'ha scagliata in aria poi, arrabbiato, si è tuffato in mare, davanti agli occhi di decine di turisti che ogni giorno si accalcano intorno al campetto per assistere ai match contro gli "aspiranti campioni" con scommesse a base di angurie, chupiti e acqua naturale.

L'impresa è riuscita alla coppia formata da Daniele Abbattista, attaccante del Borghetto, squadra che milita in seconda categoria, e Matteo Mazzoni calciatore fiorentino dell’Audax Rufina.



"Grande soddisfazione vincere contro il bomber di tutti i tempi!!!. Abbiamo vinto una fetta di anguria, ma alla fine non ce l'ha offerta. Ma non importa, l'importante è stato giocare contro un grande campione" ha raccontato Matteo Mazzoni, che ha annunciato la vittoria su Facebook: "Dal Tanga Stadium è tutto... Matte batte il bomber Vieri 18-9", accompagnando il post con l'hashtag "Che fatica la vita da bomber". "Abbiamo giocato una partita perfetta e nell’ultimo punto c’è stata la complicità della rete che ci ha favoriti - ha dichiarato Abbattista - Non l’ha presa bene perché ai bomber non piace perdere mai e, dopo aver scagliato la palla in cielo, se n’e andato a fare il bagno per circa un’ora”.



Dopo aver lanciato sfide via social per tutta l'estate e battuto sfidanti di ogni età e nazionalità, Bobo Vieri ha trovato pane per i suoi denti. L'impresa, naturalmente, ha fatto il giro del web e sta già diventando un cult.