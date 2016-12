16 luglio 2015 Forbes, il Real Madrid è il brand che vale di più al Mondo Secondo la rivista americana, i Blancos sono il marchio più pregiato con 3 miliardi di euro. Nessuna squadra di A nella top 50, Ferrari 32esima

E' triplete per il Real Madrid. Le Merengues si piazzano per il terzo anno consecutivo in cima alla graduatoria dedicata da Forbes ai club sportivi di maggior pregio al mondo (la classifica viene stilata dalla rivista Usa dal 1998). I Blancos vantano un valore economico di 3,26 miliardi di dollari (circa 3 miliardi di euro), ma rispetto all'anno passato vengono dati in discesa del 5%: una caratteristica che accomuna in generale le squadre di calcio (solo 7 tra le top 50 e nessuna italiana), mentre i brand di altre discipline hanno vissuto un aumento medio generalizzato del 31%, come dimostra il secondo posto a parimerito dei Dallas Cowboys (NFL) e dei New York Yankees (MLB), distaccati dagli spagnoli solo da una manciata di milioni.

Mondo del calcio in discesa dunque, tanto che a tenere alta la bandiera del soccer (per dirlo all'americana) ci sono solo Barcellona e Manchester United (rispettivamente quarto e quinto), mentre il Bayern Monaco è appena fuori dalla top ten in undicesima posizione. Per trovare le altre tre squadre di calcio, tutte di Premier League (Manchester City, Chelsea e Arsenal), bisogna addirittura scendere fino alle posizioni 29, 31 e 36, mentre sono totalmente non pervenute - com'era purtroppo più che prevedibile – le squadre di Serie A (come anche quelle francesi). L'orgoglio italiano è rappresentato però dalla Ferrari, unico team non calcistico europeo presente in classifica (al 32esimo posto) grazie ad un valore economico di 1,35 miliardi di dollari (pari a 1,23 miliardi di euro).