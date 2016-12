Football americano: il camaleonte di Kansas

La furbata alla fine non è servita per portare a casa la vittoria, ma quanto successo nel match tra Kansas e Iowa State entra di diritto nella storia del football americano a livello di college. Dopo aver subito un touchdown, ai Jayhawks viene l'incredibile idea di nascondere un giocatore, LaQuvionte Gonzalez, nella End Zone approfittando del fatto che fosse dello stesso colore della loro divisa. Un'astuzia che non può non portare alla mente la scena di Aldo nel campione d'incassi "Tre uomini e una gamba", quando il comico sbuca dalla sabbia per segnare di testa nella sfida Italia-Marocco sulla spiaggia. In questo caso il ricevitore si alza all'improvviso e guadagna molte più yard di quante se ne sarebbe prese il compagno braccato, che aveva ricevuto il calcio di Iowa.