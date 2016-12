Follia Man City, 45mln per Otamendi: è il terzo difensore più pagato di sempre

Nicolas Otamendi è ufficialmente il terzo difensore più pagato della storia del calcio. Il Manchester City ha annunciato la firma dell'argentino classe 1988 attraverso il proprio profilo Twitter e le casse del Valencia presto si gonfieranno con 45 milioni di euro. I citizens, che in questo mercato hanno già messo a segno i colpi Sterling e Delph, hanno fatto un investimento gigantesco per Otamendi, che sorpassa così Thiago Silva nella lista dei difensori più pagati e sale sul podio di questa speciale classifica alle spalle di David Luiz (50 milioni) e Rio Ferdinand (46). E il mercato dei blu di Manchester non è certo finito qui: prima del 31 agosto, salvo soprese, sbarcherà in Premier dal Wolfsburg anche Kevin de Bruyne per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.