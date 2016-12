FM 16: da Donnarumma a Lincoln, i fenomeni del futuro

Da anni è di gran lunga il miglior gioco manageriale di calcio, ma quest'anno Football Manager 2016 aveva un obiettivo chiaro: superarsi. Più realistica e completa che mai, la versione 2016 distribuita da Koch Media offre ai propri appassionati sempre quel qualcosa in più che non sta nel motore o nel database, già praticamente perfetti, ma nella giocabilità. Tre piattaforme di gioco e due nuove modalità: creare un proprio club da zero (nome, campionato, aggiungere se stessi o gli amici, colori ecc.) e il fantasy draft (budget prestabilito per formare una rosa da zero, cercando di strappare i talenti migliori agli altri manager prima di affrontarli in un mini campionato). Altra grande novità sarà la possibilità di disegnare totalmente il proprio "io" e vederlo in azione a bordocampo in 3D. A cavallo con la fine dell'anno, poi, saranno lanciate anche le versione touch (per tablet e pc) e mobile e con la funzione di cross-save si potrà salvare su un dispositivo e continuare su un altro.