Flavia Pennetta: "Le nozze, un figlio e forse le Olimpiadi: ma non vedo la mia vita senza il tennis"

Nel weekend ha conquistato New York , ha vinto il suo primo Slam in carriera, è diventata la tennista italiana numero uno e poi ha sorpreso tutti annunciando il proprio ritiro, ma ora forse Flavia Pennetta ci sta ripensando. "Ora non ci sto pensando. Voglio vivere questo momento al massimo. Poi penseremo al futuro , magari tra qualche giorno. Mio padre vorrebbe che continuassi fino al 2050".

La decisione di annunciare il ritiro è sembrata molto istintiva da parte di Flavia, ma la tennista ci pensava già da qualche tempo: "E' diventato molto duro per me competere. Giochiamo 24 settimane all'anno, per farcela devi combattere ogni settimana e sento di non avere più questa forza. Il tennis è meraviglioso ma anche esigente, da giovane devi fare molte rinunce. Ora però, con questa vittoria, la mia vita è perfetta".



Vincente, innamorata, a 33 anni la Pennetta ha trovato la felicità al fianco del suo Fabio Fognini, 5 anni più giovane di lei, con cui l'anno prossimo sono in programma le nozze. Il 2016 è però anche l'anno delle Olimpiadi di Rio e la neo numero 8 del mondo ci sta facendo un pensierino: "Alle Olimpiadi ci penso, ma spero che Roberta (Vinci ndr) torni a giocare in doppio con la Errani. Si meritano di avere questa possibilità e io mi farei subito da parte".



Le nozze sì, le Olimpiadi forse, ma certamente Flavia Pennetta non lascerà il tennis: "Resterò nel tennis perchè è lo sport che amo e perchè non vedo la mia vita senza il tennis, ma non credo che sarei una brava maestra, non saprei come impostare un bambino". "A nostro figlio penserà Fabio - dice Flavia ammettendo che progettano di averne uno - io potrei pensare di lavorare sui metodi di allenamento. In Italia abbiamo una buona base, un buonissimo insegnamento della tecnica, sarebbe un peccato non trovare il modo di trasmettere l'esperienza meravigliosa che ho vissuto".