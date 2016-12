Firenze sogna il nuovo stadio: utopia o possibilità concreta?

Forse questa volta ci siamo per davvero, forse questa può essere la volta buona per il via al progetto della Cittadella Viola che i Della Valle vorrebbero costruire da anni a Firenze. Il progetto esisteva già da tempo, uno stadio modello Bordeaux, bello, confortevole, tecnologico e con una capienza di circa 40 mila spettatori. La novità rispetto al passato è che si è finalmente liberata l'area di Novoli, su cui sorgerà lo stadio, e la Fiorentina ha ottenuto una proroga di dieci mesi sulla data del 31 dicembre 2016 per presentare il progetto definitivo (che da solo costerà 9 milioni). Il club di Della Valle, che in questo anno di stallo ha comunque fatto tutte le verifiche tecniche (dall'impatto ambientale, alle analisi sul terreno, fino a viabilità e parcheggi) è adesso alla ricerca di investitori. La strada per poter vedere finalmente sorgere il nuovo stadio di Firenze è lunga e ancora legata ad una serie di questioni che rischiano di bloccarne il percorso, ma per i più ottimisti la prima pietra potrebbe già essere posata nel 2017. Da quel momento serviranno due anni per la costruzione.