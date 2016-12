Figurine: i Calciatori sempre più grandi

In realtà c'è già chi è a buon punto, se non addirittura in zona traguardo. Ma il post-Befana, come da tradizione, ci ha portato ufficialmente la strenna più amata da una vasta fascia transgenerazionale: l'album per eccellenza, le figurine, i calciatori, la Panini . Adesso sì che è 2016, anche se eccezionalmente, la collezione più cara a tanti italiani è sbarcata nelle edicole già a dicembre ed è per questa ragione che gli aficionados, magari quelli "senior", oltre che essere già lanciati nella irresistibile sequenza guarda-controlla-stacca-incolla, conoscono già il ricchissimo menù dei Calciatori 2016 .

In occasione dell'edizione numero 55, ecco i contenuti più ricchi di sempre, come ha tenuto a sottolineare Antonio Allegra, direttore del Mercato Italia dell'editore modenese, durante la presentazione alla stampa nazionale tenutasi a Roma. Le "figu" sono qualcosa come 893, da appiccicare in un album di 128 pagine. La crescita è dovuta all'ampliamento dello spazio dedicato alle squadre di Serie A, che contano ora 22 giocatori cadauna, e alla Serie B, con le classiche "fustellate" divise in due giocatori anziché tre. Poi largo, come d'uso ormai da qualche anno, al calcio femminile e al campionato Primavera, oltre che - ça va sans dire - alla Lega Pro e alla Serie D. Il tutto è corredato da altre sezioni che mantengono i Calciatori nel "real time" dettato dal nuovo calcio e dalle logiche dei nuovi media, in cui Panini è fortemente presente con sito, app e pagine ufficiali dedicate alla collezione sui social network. Innanzitutto, spazio al calciomercato, con un mini inserto di 50 figurine legate ai cambi di maglia di gennaio, figurine che potranno essere acquistate in una botta sola grazie a uno speciale kit. E poi il "film" del campionato che va avanti insieme all'album, quattro serie di sei figurine (l'ultima a giugno, a scudetto assegnato) che consentiranno un giorno lontano di rivedere, oltre ai "faccioni" dei protagonisti, anche i fatti clou di una stagione.





Poi, intorno - o meglio, sopra tutto questo, il fascino irresistibile e così piacevolmente resistente al tempo delle figurine e di tutto il loro mondo, il loro significato, il loro linguaggio antico che si mischia a quelli di ultimissima generazione.per contattarsi, per scambiarsi "doppie" magari consegnabili in occasione del Panini Tour, l'evento itinerante legato alla collezione che per molte settimane toccherà decine di città italiane: fa effetto, davvero, vedere maneggiare i classici mucchietti e trattare figurinisti che hanno anche una quarantina d'anni di differenza. Per non parlare della(qualcuno al limite del feticismo) dei Calciatori, che portano ad aspettare stile Babbo Natale lo "scudetto" della squadra in raso, la figurina speciale (in questa edizione alcune sono disegnate dai collezionisti stessi), oppure gettarsi subito a verificare chi - in tempi di maxi organici - è rimasto fuori, i cosiddetti "senza figu". L'album 2016 consente loro una piccola soddisfazione, un compromesso: la figurina dedicata non c'è, ma c'è almeno una fotina vicino alla schedina anagrafica. Meglio che niente, ma si sappia che un calciatore di Serie A preferisce non essere convocato per qualche partita piuttosto di non essere "convocato" dalla Panini: nel recente passato sono partite telefonate sia dai procuratori, che dai diretti interessati. Perché anche nel pallone globale, supertelevisivo, social e tutto il resto, senza quel pezzo di carta - coloratissimo e colloso - non sei proprio nessuno.