13 ottobre 2014 Figc, che gaffe: il presidente del Senato scambiato per il giornalista Aldo Grasso

17:29 - Grossolana gaffe del sito ufficiale della Figc. Nell'articolo dedicato alle interviste del post-partita di Italia-Azerbaigian, il sito della Federazione ha scambiato il presidente del Senato Pietro Grasso, palermitano e presente in tribuna al Barbera per assistere al match, con il critico televisivo del Corriere della Sera, Aldo Grasso. Che l'inaspettata doppietta di Chiellini abbia mandato in confusione anche la Figc?