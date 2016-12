Fifa, Zico verso la candidatura

L'ex calciatore brasiliano Zico sta pensando di candidarsi alla presidenza della Fifa, destinata ad essere presto vacante dopo le dimissioni di Sepp Blatter a seguito dello scandalo corruzione. L'ex ministro dello sport brasiliano, 62 anni, attualmente allenatore dell'Indian club Goa, ha scritto sulla sua pagina Facebook di non vedere motivi per non farlo: "Perché no? La mia vita è sempre stata legata al calcio". Ma al momento non ha sostenitori.