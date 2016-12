Fifa,Blazer:tangenti in Francia '98

Chuck Blazer, l'ex manager della Fifa, ammette che tangenti sono state pagate anche per il Mondiale del 1998, che si è svolto in Francia. E' quanto emerge dalla deposizione fatta all'Fbi nel 2013 dalla gola profonda dello scandalo. "Gli anni in cui venivano prese le decisioni per assegnare i Mondiali e i diritti televisivi erano mossi da tangenti e mazzette", afferma Blazer.