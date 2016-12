Ferrero, ancora una gaffe su Thohir: "Stirami questa"

11:52 - Massimo Ferrero ci ricasca. Non contento del deferimento subito dalla Procura Federale per la frase razzista sul presidente dell'Inter Erick Thohir ("Gliel'avevo detto a Moratti, caccia quel filippino"), il numero uno della Sampdoria è inciampato in una nuova gaffe. Dopo essersi scusato ufficialmente sul sito della Sampdoria con il collega indonesiano, il presidente doriano ha ritwittato un post con la scritta: "Thohir! Che me la stiri questa?"

Tra i vari fotomontaggi che impazzano su twitter, infatti, negli ultimi giorni ne sta circolando uno in cui ci si domanda "Deferito #Ferrero per le dichiarazioni su #Thohir! Come reagirà @UnaVitaDaCinema? Indosserà questa maglietta??? :-) ". Al post è associata un'immagine in cui lo stesso Ferrero impugna una t-shirt bianca con la scritta: "Thohir! Che me la stiri questa?". Una delle tante trovate che circolano sui social network, ma il problema è che 'Er Viperetta' (soprannome di Ferrero ndr) l'ha retwittata sulla propria pagina personale e ora rischia seriamente di cadere nella recidiva.